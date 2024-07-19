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鉅亨速報

盤後速報 - 世禾(3551)次交易(22)日除息2.8元，參考價95.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05

世禾(3551-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

首日參考價為95.0元，相較今日收盤價97.80元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/22 97.80 2.8 2.86% 0.0
2023/07/24 71.8 3.2 4.46% 0.0
2022/07/25 59.0 3.5 5.93% 0.0
2021/08/30 66.2 2.2 3.32% 0.0
2020/07/30 52.1 1.7 3.26% 0.0

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