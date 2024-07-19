盤後速報 - 世禾(3551)次交易(22)日除息2.8元，參考價95.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 17:05
世禾(3551-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
首日參考價為95.0元，相較今日收盤價97.80元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/22
|97.80
|2.8
|2.86%
|0.0
|2023/07/24
|71.8
|3.2
|4.46%
|0.0
|2022/07/25
|59.0
|3.5
|5.93%
|0.0
|2021/08/30
|66.2
|2.2
|3.32%
|0.0
|2020/07/30
|52.1
|1.7
|3.26%
|0.0
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