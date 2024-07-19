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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西諾佛金融SNV-US的目標價調升至47.5元，幅度約7.95%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西諾佛金融(SNV-US)提出目標價估值：中位數由44元上修至47.5元，調升幅度7.95%。其中最高估值55元，最低估值38元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予西諾佛金融評價：積極樂觀11位、保持中立6位、保守悲觀0位。

西諾佛金融今(19日)收盤價為44.99元。近5日股價上漲7.95%，標普指數下跌0.72%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股SNV市場預估目標價

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