鉅亨速報 - Factset 最新調查：西諾佛金融(SNV-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為47.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西諾佛金融(SNV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.92元上修至4.05元，其中最高估值4.3元，最低估值3.51元，預估目標價為47.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.3(4.06)
|4.85
|6.06
|最低值
|3.51(3.51)
|4.33
|4.31
|平均值
|4.03(3.89)
|4.58
|5.22
|中位數
|4.05(3.92)
|4.65
|5.06
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|19.99億
|24.19億
|26.46億
|最低值
|19.15億
|22.99億
|23.91億
|平均值
|19.76億
|23.55億
|24.82億
|中位數
|19.90億
|23.59億
|24.45億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.47
|2.30
|4.90
|4.95
|3.46
|營業收入
|23.94億
|23.01億
|21.06億
|24.86億
|34.02億
詳細資訊請看美股內頁：
西諾佛金融(SNV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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