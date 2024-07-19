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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：西諾佛金融(SNV-US)EPS預估上修至4.05元，預估目標價為47.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 12:16

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對西諾佛金融(SNV-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.92元上修至4.05元，其中最高估值4.3元，最低估值3.51元，預估目標價為47.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.3(4.06)4.856.06
最低值3.51(3.51)4.334.31
平均值4.03(3.89)4.585.22
中位數4.05(3.92)4.655.06

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值19.99億24.19億26.46億
最低值19.15億22.99億23.91億
平均值19.76億23.55億24.82億
中位數19.90億23.59億24.45億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.472.304.904.953.46
營業收入23.94億23.01億21.06億24.86億34.02億

詳細資訊請看美股內頁：
西諾佛金融(SNV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSNV

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