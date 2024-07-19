盤中速報 - 辛耘(3583)大漲7.07%，報409元
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:06
辛耘(3583-TW)19日10:06股價上漲27元，報409.0元，漲幅7.07%，成交4,049張。
辛耘(3583-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理、研發與製造。晶圓再生技術研發與服務。化學分析儀器代理技術、研發與製造。
近5日股價下跌12.79%，集中市場加權指數下跌4.07%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,824 張
- 外資買賣超：-1,398 張
- 投信買賣超：-307 張
- 自營商買賣超：-119 張
- 融資增減：-250 張
- 融券增減：-203 張
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