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鉅亨速報

盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.44%，總成交額11.02億

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:19

台股今日文化創意業類股表現強勁，19日10:19相關指數上漲2.44%，總成交額11.02億元，大盤占比2.0%。

該產業上漲家數8、下跌家數16、平盤家數1。領漲個股琉園(9949-TW)19日10:04股價上漲0.45元，報23.0元，漲幅2%。

文化創意產業指數近5日下跌2.37%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 文化創意產業指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.37% -1.56%
近一月 +13.48% +2.94%
近三月 +27.17% +10.48%
近六月 +50.21% +21.38%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23021.1-1.61%
琉園23.353.55%

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