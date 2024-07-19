盤中速報 - 文化創意產業指數類股表現強勁，漲幅2.44%，總成交額11.02億
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 10:19
台股今日文化創意業類股表現強勁，19日10:19相關指數上漲2.44%，總成交額11.02億元，大盤占比2.0%。
該產業上漲家數8、下跌家數16、平盤家數1。領漲個股琉園(9949-TW)19日10:04股價上漲0.45元，報23.0元，漲幅2%。
文化創意產業指數近5日下跌2.37%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|文化創意產業指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.37%
|-1.56%
|近一月
|+13.48%
|+2.94%
|近三月
|+27.17%
|+10.48%
|近六月
|+50.21%
|+21.38%
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