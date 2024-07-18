盤中速報 - 辛耘(3583)大跌7.09%，報380元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:17
辛耘(3583-TW)18日10:17股價下跌29元，報380.0元，跌幅7.09%，成交2,749張。
辛耘(3583-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體/LED/Solar/LCD等製程機台設備代理、研發與製造。晶圓再生技術研發與服務。化學分析儀器代理技術、研發與製造。
近5日股價下跌5.76%，集中市場加權指數下跌0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,341 張
- 外資買賣超：-945 張
- 投信買賣超：-301 張
- 自營商買賣超：-95 張
- 融資增減：-354 張
- 融券增減：-109 張
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