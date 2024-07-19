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鉅亨速報

盤中速報 - 錦明(3230)股價拉至漲停，漲停價23.95元，成交3,725張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:35

錦明(3230-TW)19日09:35上漲2.15元，股價漲停報23.95元，委買518,000張，成交3,725張。

主要業務為五金及鎂合金製品(LCD 及NB等零組件)之製造加工買賣業務。塑膠射出成型製品製造加工買賣業務。TFT LCD TV & Monitor之Base 與Hinge之研究開發製造加工及買賣。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日下跌3.49%。

錦明(3230-TW)近5日股價上漲29.76%，櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+596 張
  • 外資買賣超：+596 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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