盤中速報 - 錦明(3230)股價拉至漲停，漲停價23.95元，成交3,725張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:35
錦明(3230-TW)19日09:35上漲2.15元，股價漲停報23.95元，委買518,000張，成交3,725張。
主要業務為五金及鎂合金製品(LCD 及NB等零組件)之製造加工買賣業務。塑膠射出成型製品製造加工買賣業務。TFT LCD TV & Monitor之Base 與Hinge之研究開發製造加工及買賣。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日下跌3.49%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+596 張
- 外資買賣超：+596 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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