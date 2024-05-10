營收速報 - 樂事綠能(1529)4月營收7,116萬元年增率高達153.91％
鉅亨網新聞中心 2024-05-10 14:15
樂事綠能(1529-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣7,116萬元，年增率153.91%，月增率-19.49%。
今年1-4月累計營收為2.17億元，累計年增率8.5%。
最新價為34.1元，近5日股價上漲1.32%，相關電機機械上漲0.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1092 張
- 外資買賣超：-1087 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/4
|7,116萬
|154%
|-19%
|24/3
|8,839萬
|7%
|266%
|24/2
|2,416萬
|-36%
|-28%
|24/1
|3,360萬
|-35%
|-66%
|23/12
|9,880萬
|165%
|117%
|23/11
|4,549萬
|95%
|-41%
樂事綠能(1529-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為高低壓配電盤自動控制盤馬達起動盤及試驗儀器設計製造安裝及買賣。各種電工(含變比器)電機電子器材設計製造及買賣。各種電力(含太陽能)及水管系統工程設計承包。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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