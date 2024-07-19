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鉅亨速報

盤中速報 - 全坤建(2509)急跌-3.45%報26.45元，成交1,518張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07

全坤建(2509-TW)近5分K跌速3.45%，19日09:07報26.45元，成交1,518張，今日跌幅為3.11％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

全坤建(2509-TW)近5日股價上漲10.08%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲6.21%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,535 張
  • 外資買賣超：+1,597 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-62 張
  • 融資增減：+1,132 張
  • 融券增減：+6 張

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