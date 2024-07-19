盤中速報 - 聯光通(4903)急跌-3.18%報31.85元，成交1,531張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07
聯光通(4903-TW)近5分K跌速3.18%，19日09:07報31.85元，成交1,531張，今日跌幅為1.09％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯光通(4903-TW)近5日股價上漲25.29%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌2.2%。櫃買市場加權指數下跌1.56%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,078 張
- 外資買賣超：+1,078 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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