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鉅亨速報

盤中速報 - 直得(1597)急拉3.27%報111.0元，成交3,181張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07

直得(1597-TW)近5分K漲速3.27%，19日09:07報111.0元，成交3,181張，今日漲幅為5.21％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

直得(1597-TW)近5日股價上漲18.27%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.56%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-109 張
  • 外資買賣超：-409 張
  • 投信買賣超：+304 張
  • 自營商買賣超：-4 張
  • 融資增減：+707 張
  • 融券增減：+172 張

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