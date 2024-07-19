盤中速報 - 直得(1597)急拉3.27%報111.0元，成交3,181張
鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07
直得(1597-TW)近5分K漲速3.27%，19日09:07報111.0元，成交3,181張，今日漲幅為5.21％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
直得(1597-TW)近5日股價上漲18.27%，所屬產業為電機機械，相關電機機械下跌1.56%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-109 張
- 外資買賣超：-409 張
- 投信買賣超：+304 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：+707 張
- 融券增減：+172 張
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