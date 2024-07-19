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鉅亨速報

盤中速報 - 怡華(1456)急拉3.01%報23.95元，成交1,323張

鉅亨網新聞中心 2024-07-19 09:07

怡華(1456-TW)近5分K漲速3.01%，19日09:07報23.95元，成交1,323張，今日漲幅為9.86％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

怡華(1456-TW)近5日股價上漲8.46%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲6.21%。集中市場加權指數下跌4.07%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+79 張
  • 外資買賣超：+89 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：+52 張
  • 融券增減：0 張

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