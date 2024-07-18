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鉅亨速報

盤中速報 - 怡華(1456)急拉3.83%報21.75元，成交513張

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:19

怡華(1456-TW)近5分K漲速3.83%，18日12:19報21.75元，成交513張，今日漲幅為9.57％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

怡華(1456-TW)近5日股價下跌1.98%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲6.2%。集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+28 張
  • 外資買賣超：+36 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：-315 張
  • 融券增減：0 張

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