盤中速報 - 怡華(1456)急拉3.83%報21.75元，成交513張
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:19
怡華(1456-TW)近5分K漲速3.83%，18日12:19報21.75元，成交513張，今日漲幅為9.57％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
怡華(1456-TW)近5日股價下跌1.98%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲6.2%。集中市場加權指數下跌0.99%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+28 張
- 外資買賣超：+36 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：-315 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 康全電訊(8089)股價殺至跌停，跌停價102.0元，成交4,906張
- 盤中速報 - 斐成(3313)大漲7%，報24.45元
- 盤中速報 - 佶優(5452)急拉3.05%報38.8元，成交4,813張
- 盤中速報 - 泰偉(3064)急跌-3.96%報98.7元，成交18張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇