盤後速報 - 茂林-KY(4935)次交易(19)日除息1.5元，參考價60.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:07
茂林-KY(4935-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
首日參考價為60.4元，相較今日收盤價61.90元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.42%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|61.90
|1.5
|2.42%
|0.0
|2023/07/17
|57.0
|4.0
|7.02%
|0.0
|2022/07/26
|60.3
|5.0
|8.29%
|0.0
|2021/09/15
|82.9
|5.5
|6.63%
|0.0
|2020/07/15
|118.0
|1.5
|1.27%
|0.0
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