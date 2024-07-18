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鉅亨速報

盤後速報 - 茂林-KY(4935)次交易(19)日除息1.5元，參考價60.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:07

茂林-KY(4935-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

首日參考價為60.4元，相較今日收盤價61.90元，息值合計為1.5元，股息殖利率2.42%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 61.90 1.5 2.42% 0.0
2023/07/17 57.0 4.0 7.02% 0.0
2022/07/26 60.3 5.0 8.29% 0.0
2021/09/15 82.9 5.5 6.63% 0.0
2020/07/15 118.0 1.5 1.27% 0.0

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茂林-KY61.9-0.16%

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