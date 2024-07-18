search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 富邦金(2881)次交易(19)日除息2.5元，參考價87.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

富邦金(2881-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

首日參考價為87.4元，相較今日收盤價89.90元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.78%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 89.90 2.5 2.78% 0.0
2023/09/04 0.0 0.0 0.0% 0.5
2023/07/20 64.8 1.5 2.31% 0.0
2022/09/22 56.5 0.0 0.0% 0.5
2022/07/27 59.2 3.5 5.91% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
富邦金86.1-1.49%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

中強短弱
富邦金

69.57%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
富邦金

69.57%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty