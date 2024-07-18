盤後速報 - 富邦金(2881)次交易(19)日除息2.5元，參考價87.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
富邦金(2881-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
首日參考價為87.4元，相較今日收盤價89.90元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.78%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/19
|89.90
|2.5
|2.78%
|0.0
|2023/09/04
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.5
|2023/07/20
|64.8
|1.5
|2.31%
|0.0
|2022/09/22
|56.5
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/07/27
|59.2
|3.5
|5.91%
|0.0
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