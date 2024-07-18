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鉅亨速報

盤後速報 - 大車隊(2640)次交易(19)日除息6元，參考價117.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

大車隊(2640-TW)次交易(19)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

首日參考價為117.5元，相較今日收盤價123.50元，息值合計為6.0元，股息殖利率4.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/19 123.50 6.0 4.86% 0.0
2023/06/28 121.5 5.0 4.12% 0.0
2022/07/28 80.0 3.5 4.38% 0.0
2021/09/01 74.1 0.0 0.0% 0.5
2021/07/28 85.8 3.9 4.55% 0.0

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