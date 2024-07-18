盤後速報 - 合一(4743)下週(7月25日)除權0.5元，預估參考價161.91元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
合一(4743-TW)下週(7月25日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
以今日(7月18日)收盤價170.00元計算，預估參考價為161.91元，權值合計為8.1元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
合一(4743-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。近5日股價上漲8.89%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|170.00
|0.0
|0.0%
|0.4997
|2023/06/16
|230.5
|0.0984
|0.04%
|1.3775
|2015/08/24
|30.1
|0.1
|0.33%
|0.9
|2014/08/25
|66.5
|0.2
|0.3%
|1.8
|2012/09/06
|22.6
|0.1
|0.44%
|1.0
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