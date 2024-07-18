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鉅亨速報

盤後速報 - 合一(4743)下週(7月25日)除權0.5元，預估參考價161.91元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

合一(4743-TW)下週(7月25日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。

以今日(7月18日)收盤價170.00元計算，預估參考價為161.91元，權值合計為8.1元。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

合一(4743-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥開發。近5日股價上漲8.89%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 170.00 0.0 0.0% 0.4997
2023/06/16 230.5 0.0984 0.04% 1.3775
2015/08/24 30.1 0.1 0.33% 0.9
2014/08/25 66.5 0.2 0.3% 1.8
2012/09/06 22.6 0.1 0.44% 1.0

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