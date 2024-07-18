search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 同致(3552)下週(7月25日)除息2元，預估參考價109.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

同致(3552-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月18日)收盤價111.00元計算，預估參考價為109.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

同致(3552-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為汽車電子零配件之製造買賣。近5日股價上漲4.67%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 111.00 2.0 1.8% 0.0
2023/08/10 135.0 3.5 2.59% 0.0
2022/08/16 161.5 2.5 1.55% 0.0
2021/09/13 184.0 1.5 0.82% 0.0
2018/08/16 105.5 2.0 1.9% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22869.26-2.26%
同致108-2.70%

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
同致

91.67%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty