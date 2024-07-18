盤後速報 - 凡甲(3526)下週(7月25日)除息11.39元，預估參考價224.11元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
凡甲(3526-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.39元。
以今日(7月18日)收盤價235.50元計算，預估參考價為224.11元，息值合計為11.39元，股息殖利率4.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
凡甲(3526-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子連接器、連接線及其零組件之研發、生產、銷售及前述有關產品。之進出口貿易業務，若按終端應用主要可區分為伺服器、汽車、筆記。型電腦、工業電腦、網通設備、醫療設備等連接器及高速連接線。近5日股價上漲0.64%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|235.50
|11.3928
|4.84%
|0.0
|2023/07/24
|166.0
|9.4
|5.66%
|0.0
|2022/07/25
|154.0
|11.076
|7.19%
|0.0
|2021/08/10
|195.0
|9.134
|4.68%
|0.0
|2020/07/21
|94.7
|5.3479
|5.65%
|0.0
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