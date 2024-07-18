search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 凡甲(3526)下週(7月25日)除息11.39元，預估參考價224.11元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

凡甲(3526-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.39元。

以今日(7月18日)收盤價235.50元計算，預估參考價為224.11元，息值合計為11.39元，股息殖利率4.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

凡甲(3526-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子連接器、連接線及其零組件之研發、生產、銷售及前述有關產品。之進出口貿易業務，若按終端應用主要可區分為伺服器、汽車、筆記。型電腦、工業電腦、網通設備、醫療設備等連接器及高速連接線。近5日股價上漲0.64%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 235.50 11.3928 4.84% 0.0
2023/07/24 166.0 9.4 5.66% 0.0
2022/07/25 154.0 11.076 7.19% 0.0
2021/08/10 195.0 9.134 4.68% 0.0
2020/07/21 94.7 5.3479 5.65% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22869.26-2.26%
凡甲234-0.64%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty