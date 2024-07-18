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鉅亨速報

盤後速報 - 華城(1519)下週(7月25日)除權息7元，預估參考價842.73元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

華城(1519-TW)下週(7月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6元，股票股利1元，合計股利7元。

以今日(7月18日)收盤價933.00元計算，預估參考價為842.73元，權息值合計為90.27元，股息殖利率0.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。近5日股價上漲0.74%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 933.00 6.0 0.64% 1.0
2023/07/27 212.0 2.5 1.18% 0.0
2022/07/29 37.75 1.0 2.65% 0.0
2021/07/30 44.55 1.3 2.92% 0.0
2020/07/30 34.75 1.0 2.88% 0.0

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