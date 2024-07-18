盤後速報 - 華城(1519)下週(7月25日)除權息7元，預估參考價842.73元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
華城(1519-TW)下週(7月25日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利6元，股票股利1元，合計股利7元。
以今日(7月18日)收盤價933.00元計算，預估參考價為842.73元，權息值合計為90.27元，股息殖利率0.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。近5日股價上漲0.74%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|933.00
|6.0
|0.64%
|1.0
|2023/07/27
|212.0
|2.5
|1.18%
|0.0
|2022/07/29
|37.75
|1.0
|2.65%
|0.0
|2021/07/30
|44.55
|1.3
|2.92%
|0.0
|2020/07/30
|34.75
|1.0
|2.88%
|0.0
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