search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 華夏(1305)下週(7月25日)除息0.35元，預估參考價18.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05

華夏(1305-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(7月18日)收盤價18.90元計算，預估參考價為18.55元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

華夏(1305-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為從事生產與銷售塑膠布，塑膠皮，塑膠管，塑膠粒。塑膠粉，鹼氯品及其它有關產品為主要業務。近5日股價上漲11.57%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 18.90 0.35 1.85% 0.0
2023/07/27 22.25 0.3 1.35% 0.0
2022/07/28 27.85 2.5 8.98% 0.0
2021/09/02 39.4 1.8 4.57% 0.5
2020/07/23 19.2 0.5 2.6% 0.5

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23398.47-1.56%
華夏18.90.53%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty