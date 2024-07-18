盤後速報 - 華夏(1305)下週(7月25日)除息0.35元，預估參考價18.55元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:05
華夏(1305-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(7月18日)收盤價18.90元計算，預估參考價為18.55元，息值合計為0.35元，股息殖利率1.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
華夏(1305-TW)所屬產業為塑膠工業，主要業務為從事生產與銷售塑膠布，塑膠皮，塑膠管，塑膠粒。塑膠粉，鹼氯品及其它有關產品為主要業務。近5日股價上漲11.57%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|18.90
|0.35
|1.85%
|0.0
|2023/07/27
|22.25
|0.3
|1.35%
|0.0
|2022/07/28
|27.85
|2.5
|8.98%
|0.0
|2021/09/02
|39.4
|1.8
|4.57%
|0.5
|2020/07/23
|19.2
|0.5
|2.6%
|0.5
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