寶陞國際約3.1元股利敲定8/8除權息交易

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-18 15:59

專業地板品牌及室內建材銷售商寶陞國際 (2948-TW) 今 (18) 日公布，對去年包括 2.6 元現金股息及 0.7142857142 元股票股利，合計約 3.31 元股利，8 月 8 日除權息交易，現金股利預計 8 月 30 日發放。

寶陞下半年觀察美國整體裝修市場景氣，並深化「新據點、產品線擴增、上游供應鏈管理整合」三路並進經營策略。

展望 2024 年下半年，寶陞仍觀察美國整體裝修市場景氣，並深化「新據點、產品線擴增、上游供應鏈管理整合」的三路並進策略，以及「縮短營銷通路層級」營運模式，有助於即時掌握當地最新市場居家裝修產品趨勢，並根據不同地區消費者偏好改良地板花色、風格等系列設計，達到快速推出相關新品搶攻市占率表現。

同時，寶陞仍積極擴大加州、德州及佛州地區分銷據點銷售表現，隨著集團持續拓展美國東南區銷售版圖，進一步加速美國業務銷售及經銷布局效益逐步展現，助力旗下 Artisan Hardwood 品牌良好在地化服務等競爭利基。