宗馥莉突請辭曝光娃哈哈內部矛盾！專家：對集團發展與影響應不太大

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-19 10:37

一封「請辭函」週四 (18 日) 在中國網路上走紅，信中提及已故娃哈哈集團創辦人兼董事長宗慶後之女宗馥莉辭任副董事長、總經理職務，不再參與集團經營管理。宗馥莉突然請辭除激起集團第二代接班背後的千層外，也將內部矛盾曝光。值得注意的是，宗慶後離世迄今才 144 天。

《彭湃新聞》報導，浙商研究會執行會長、浙商博物館館長楊軼事證實宗馥莉提交辭職信一事確實屬實，不過事發突然，娃哈哈公司內部很多高層都不知情。

根據函中所述，「近期，杭州市上城區人民政府及杭州娃哈哈集團有限公司 (下稱娃哈哈集團) 部分股東就本人自宗慶後董事長離世後對娃哈哈集團經營管理的合理性提出質疑，致使本人無法繼續履行對娃哈哈集團及其持股公司的管理職責。宗馥莉決定自 7 月 15 日起辭去娃哈哈集團副董事長、總經理職務，不再參與其經營管理。」

函上也提及宗馥莉已將上述相關辭職信送達杭州娃哈哈集團有限公司及其全體股東，亦督促相關方採取負責任的態度，及時按章程規定程序重新選聘總經理並由其履行管理職責，確保娃哈哈正常營運，依法維護集團、客戶及全體員工的共同利益。

從股權結構來看，宗慶後雖為娃哈哈集團創辦人跟董事長，但只是第二大股東，個人持股 29.4%，這可能為宗馥莉接班埋下隱患。目前最大股東是杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司，持股 46%。該公司由杭州上城區國資委實際控制，第三大則是娃哈哈集團基層工會聯合委員會，持股 24.60%。

事實上，宗馥莉的接班之路並不平坦。自 2018 年起，她逐步涉足娃哈哈的核心業務，從品牌公關到銷售，再到集團高層，每一步都承載著巨大的期望與壓力，尤其在宗慶後離世後，宗馥莉正式接過帥印，試圖引領這個從地方小廠成長為全國知名飲料帝國的老牌企業邁向新的輝煌。

更值得注意的是，就在「宗馥莉辭職」一事尚未有定論、外界議論紛紛之際，一封名為《實錘舉報宏盛集團總裁宗馥莉侵佔娃哈哈集團巨額國有資產》的檢舉信近日在網路上再次引發熱議。

信中稱宏勝集團是宗馥莉 100% 實控的中外合資企業，在宗慶後離世後，宗馥莉在業務上透過轉移訂單、轉移利潤甚至轉移資產的手段，把原屬於國有持股的娃哈哈集團權益，轉到她自己的宏勝集團來達到侵吞國有資產的目的。

宏勝集團從娃哈哈的代工廠起步，逐漸發展成為擁有獨立品牌的多元化企業。公開資料顯示，宏勝飲料集團成立於 2003 年，註冊資本 1025 萬美元，總部位於浙江省杭州市蕭山區。集團執行長為宗馥莉。

天眼查數據顯示，目前宗馥莉關聯企業多達 179 家，主要集中在飲料製造、食品等行業，其中她擔任法定代表人的企業有 37 家，擔任股東的企業有 15 家，擔任高管的企業有 177 家，擁有實際控制權的企業則為 109 家。

這場圍繞著國有資產的風波，不僅是對宗馥莉個人聲譽的考驗，更是對娃哈哈集團內部治理機制的深刻拷問。

中國食品產業分析師朱丹蓬表示，若宗馥莉真的辭職，對娃哈哈集團發展影響應該也不會太大。娃哈哈集團近年整體發展比較平緩，最大的問題在於模式的老化、思維的老化和高階主管團隊的老化，對集團未來的永續發展造成非常大的影響。宗馥莉上台後做了很多改革，但未見成效。一方面也是由於先前宗慶後並未下放太多權力給宗馥莉，使得宗馥莉在這三個月來，即使有權也對內部結構老化的窘境無法做出實質改變。