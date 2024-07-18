盤中速報 - 宏碁資訊(6811)大跌7.06%，報303元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:45
宏碁資訊(6811-TW)18日10:45股價下跌23元，報303.0元，跌幅7.06%，成交681張。
宏碁資訊(6811-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為雲端服務、智慧物聯網、加值運用與開發及邊緣運算智慧載具。平台即服務。
近5日股價上漲8.49%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+277 張
- 外資買賣超：-99 張
- 投信買賣超：+363 張
- 自營商買賣超：+13 張
- 融資增減：-84 張
- 融券增減：+4 張
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