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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估下修至1.47元，預估目標價為18.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一地平線(FHN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.47元，其中最高估值1.56元，最低估值1.41元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.56(1.56)1.742.11
最低值1.41(1.43)1.551.82
平均值1.47(1.49)1.631.96
中位數1.47(1.5)1.631.98

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值33.51億35.15億37.65億
最低值32.71億33.07億35.26億
平均值33.17億34.29億36.36億
中位數33.22億34.32億36.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.381.891.741.531.54
營業收入22.74億32.61億31.04億34.47億47.85億

詳細資訊請看美股內頁：
第一地平線(FHN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFHN

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