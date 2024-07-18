鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估下修至1.47元，預估目標價為18.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 12:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對第一地平線(FHN-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.5元下修至1.47元，其中最高估值1.56元，最低估值1.41元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.56(1.56)
|1.74
|2.11
|最低值
|1.41(1.43)
|1.55
|1.82
|平均值
|1.47(1.49)
|1.63
|1.96
|中位數
|1.47(1.5)
|1.63
|1.98
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|33.51億
|35.15億
|37.65億
|最低值
|32.71億
|33.07億
|35.26億
|平均值
|33.17億
|34.29億
|36.36億
|中位數
|33.22億
|34.32億
|36.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.38
|1.89
|1.74
|1.53
|1.54
|營業收入
|22.74億
|32.61億
|31.04億
|34.47億
|47.85億
詳細資訊請看美股內頁：
第一地平線(FHN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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