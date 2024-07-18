鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig - ADR (Preference Shares)(CIG-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為2.40元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig - ADR (Preference Shares)(CIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.33元，其中最高估值0.4元，最低估值0.29元，預估目標價為2.40元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.4(0.4)
|0.33
|0.34
|最低值
|0.29(0.29)
|0.28
|0.23
|平均值
|0.34(0.34)
|0.31
|0.28
|中位數
|0.33(0.34)
|0.32
|0.28
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|78.33億
|81.00億
|82.22億
|最低值
|59.68億
|64.79億
|68.73億
|平均值
|68.32億
|73.49億
|74.89億
|中位數
|69.51億
|74.78億
|74.91億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.28
|0.19
|0.24
|0.28
|0.40
|營業收入
|64.36億
|48.91億
|62.35億
|66.73億
|73.78億
詳細資訊請看美股內頁：
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig - ADR (Preference Shares)(CIG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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