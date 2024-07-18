鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig - ADR (Preference Shares)(CIG-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為2.40元。

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig - ADR (Preference Shares)(CIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.33元，其中最高估值0.4元，最低估值0.29元，預估目標價為2.40元。