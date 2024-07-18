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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig - ADR (Preference Shares)(CIG-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為2.40元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:15

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig - ADR (Preference Shares)(CIG-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.33元，其中最高估值0.4元，最低估值0.29元，預估目標價為2.40元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.4(0.4)0.330.34
最低值0.29(0.29)0.280.23
平均值0.34(0.34)0.310.28
中位數0.33(0.34)0.320.28

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值78.33億81.00億82.22億
最低值59.68億64.79億68.73億
平均值68.32億73.49億74.89億
中位數69.51億74.78億74.91億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.280.190.240.280.40
營業收入64.36億48.91億62.35億66.73億73.78億

詳細資訊請看美股內頁：
Cia Energetica DE Minas Gerais - Cemig - ADR (Preference Shares)(CIG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCIG

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