盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額4.35億
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:34
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，18日10:34相關指數下跌2.1%，總成交額4.35億元，大盤占比0.55%。
該產業上漲家數4、下跌家數21、平盤家數2。領跌個股大世科(8099-TW)18日10:33股價下跌7.5元，報100.0元，跌幅6.98%。
資訊服務類指數近5日上漲3.53%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+3.53%
|+0.45%
|近一月
|+8.61%
|+5.07%
|近三月
|+17.76%
|+12.34%
|近六月
|+23.12%
|+23.03%
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