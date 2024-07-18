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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類指數類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額4.35億

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:34

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，18日10:34相關指數下跌2.1%，總成交額4.35億元，大盤占比0.55%。

該產業上漲家數4、下跌家數21、平盤家數2。領跌個股大世科(8099-TW)18日10:33股價下跌7.5元，報100.0元，跌幅6.98%。

資訊服務類指數近5日上漲3.53%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 資訊服務類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +3.53% +0.45%
近一月 +8.61% +5.07%
近三月 +17.76% +12.34%
近六月 +23.12% +23.03%

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