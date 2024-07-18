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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額4.61億

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:34

台股今日電子通路業類股表現疲軟，18日10:34相關指數下跌2.05%，總成交額4.61億元，大盤占比0.58%。

該產業上漲家數2、下跌家數13、平盤家數0。領跌個股倍微(6270-TW)18日10:34股價下跌2.4元，報35.05元，跌幅6.41%。

電子通路類指數近5日上漲1.11%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.11% +0.45%
近一月 +2.1% +5.07%
近三月 +17.88% +12.34%
近六月 +29.14% +23.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23358.83-1.73%
倍微35.1-6.28%

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