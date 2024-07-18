盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額4.61億
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:34
台股今日電子通路業類股表現疲軟，18日10:34相關指數下跌2.05%，總成交額4.61億元，大盤占比0.58%。
該產業上漲家數2、下跌家數13、平盤家數0。領跌個股倍微(6270-TW)18日10:34股價下跌2.4元，報35.05元，跌幅6.41%。
電子通路類指數近5日上漲1.11%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.11%
|+0.45%
|近一月
|+2.1%
|+5.07%
|近三月
|+17.88%
|+12.34%
|近六月
|+29.14%
|+23.03%
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