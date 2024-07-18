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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額56.15億

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:34

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，18日10:34相關指數下跌2.26%，總成交額56.15億元，大盤占比7.06%。

該產業上漲家數14、下跌家數86、平盤家數5。領跌個股正淩(8147-TW)18日10:33股價下跌12元，報143.5元，跌幅7.72%。

電子零組件類指數近5日上漲0.34%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.34% +0.45%
近一月 +2.33% +5.07%
近三月 +7.76% +12.34%
近六月 +21.59% +23.03%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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