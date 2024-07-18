盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額56.15億
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:34
台股今日電子零組件業類股表現疲軟，18日10:34相關指數下跌2.26%，總成交額56.15億元，大盤占比7.06%。
該產業上漲家數14、下跌家數86、平盤家數5。領跌個股正淩(8147-TW)18日10:33股價下跌12元，報143.5元，跌幅7.72%。
電子零組件類指數近5日上漲0.34%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子零組件類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.34%
|+0.45%
|近一月
|+2.33%
|+5.07%
|近三月
|+7.76%
|+12.34%
|近六月
|+21.59%
|+23.03%
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