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鉅亨速報

盤中速報 - 天剛(5310)急跌-3.54%報46.3元，成交570張

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:25

天剛(5310-TW)近5分K跌速3.54%，18日10:25報46.3元，成交570張，今日漲幅為0.43％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

天剛(5310-TW)近5日股價上漲18.05%，所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務類指數上漲3.53%。櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+173 張
  • 外資買賣超：+173 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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