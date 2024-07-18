盤中速報 - 正淩(8147)急跌-3.03%報144.0元，成交1,645張
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:19
正淩(8147-TW)近5分K跌速3.03%，18日10:19報144.0元，成交1,645張，今日跌幅為7.4％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
正淩(8147-TW)近5日股價上漲12.68%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.34%。櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+448 張
- 外資買賣超：+131 張
- 投信買賣超：+62 張
- 自營商買賣超：+255 張
- 融資增減：+1,912 張
- 融券增減：+22 張
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