盤中速報 - 正淩(8147)大跌7.4%，報144元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:19
正淩(8147-TW)18日10:19股價下跌11.5元，報144.0元，跌幅7.4%，成交1,645張。
正淩(8147-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為高速高頻連接器之設計、製造及行銷。連接器生產模治具之設計、製造及行銷。背板、機箱及其零組件之設計、製造及行銷。
近5日股價上漲12.68%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+448 張
- 外資買賣超：+131 張
- 投信買賣超：+62 張
- 自營商買賣超：+255 張
- 融資增減：+1,912 張
- 融券增減：+22 張
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