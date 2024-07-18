盤中速報 - 力麒(5512)大漲7.34%，報13.9元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:04
力麒(5512-TW)18日10:04股價上漲0.95元，報13.9元，漲幅7.34%，成交14,086張。
力麒(5512-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及商業大樓投資興建出租出售。
近5日股價上漲1.97%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,815 張
- 外資買賣超：+4,564 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+251 張
- 融資增減：+1,136 張
- 融券增減：+25 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額38.69億
- 盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.25%，總成交額11.16億
- 盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.14%，總成交額113.94億
- 盤中速報 - 電腦及週設類指數類股表現疲軟，跌幅2.09%，總成交額30.33億
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇