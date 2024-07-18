盤中速報 - 力麒(5512)急拉3%報13.85元，成交13,780張
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 10:04
力麒(5512-TW)近5分K漲速3%，18日10:04報13.85元，成交13,780張，今日漲幅為6.95％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
力麒(5512-TW)近5日股價上漲1.97%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造股價指數上漲11.46%。櫃買市場加權指數上漲0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,815 張
- 外資買賣超：+4,564 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+251 張
- 融資增減：+1,136 張
- 融券增減：+25 張
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