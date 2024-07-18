拜登新冠病毒檢測結果呈陽性

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-07-18 06:34

白宮週三 (17 日) 證實，美國總統拜登的新冠病毒檢測結果呈陽性，目前症狀輕微，將取消拉斯維加斯舉行的 UnidosUS (拉丁裔民權組織) 年會的演說。

白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean- Pierre) 在一份聲明中說，將於拉斯維加斯發表演說的拜登總統「出現了新冠輕微症狀」。

她說：「拜登將返回德拉瓦州，進行自我隔離，並在此期間繼續充分履行他的所有職責。」「白宮將定期更新拜登總統的狀態，總統將在隔離期間繼續履行全部職責。」

拜登醫生表示，拜登週三下午出現流鼻涕和「乾咳」的症狀，目前拜登的症狀仍然輕微，體溫和呼吸頻率正常，血氧飽和度讀數為 97%。

這位醫生在聲明中表示：「他在第一場活動中感覺良好，但之後出現不適症狀，我們進行新冠病毒篩檢、結果呈陽性。 」

醫生也提到：「總統已接受了第一劑抗病毒藥物 Paxlovid，他將在裡霍博斯的家中進行自我隔離。」

正值美國大選造勢如火如荼之際，拜登禍不單行，上個月在與前總統川普的辯論中表現不佳，高齡 81 歲的拜登飽受退選壓力。

美國前總統川普於上週末造勢會上遭遇槍擊擦傷，導致拜登重返白宮的機率更進一步下滑。

多名民主黨員已喊話拜登退選，眾院民主黨重量級議員謝安達 (Adam Schiff) 週三呼籲，拜登應該讓賢另一名人選對決川普。美聯社 - NORC 民調發現，近三分之二的民主黨員希望拜登退選。