川普要台灣付保護費！財經網美：要錢為什麼不早點說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-17 17:42

美國前總統、共和黨總統候選人川普 6 月 25 日在佛州海湖莊園接受《彭博商業周刊》專訪，他表示，台灣應該向美國付保護費，對此財經網美胡采蘋說，台灣完全付得起，「要錢為什麼不早點說」。

胡采蘋周三（17 日）在臉書粉絲團發文表示：「剛剛查了一下，駐日美軍總共 5.5 萬人，日本政府五年付 1 兆日元，才新台幣 2,100 億元，除以五年，一年才 420 億元，台灣完全付得起這個錢（這還是已經漲價過的費用）。」

她說：「我們還買了超多美式武器可以給美軍用，我不明白美國總統候選人為什麼到現在才開口。要錢為什麼不早點說。」

胡采蘋進一步指出，她已經在評估財務計畫，「我是有多積極，都在評估財務計畫了。我們家也可以接待美軍弟弟」。

川普對保護台灣免遭共軍侵犯的想法冷淡，儘管這是美國長期以來的外交政策，並獲跨黨派廣泛支持。

川普之所以持懷疑態度，部分原因是他認為要保衛半個地球外的島嶼有難度，且他希望台灣向美國付保護費。他說：「台灣遠在 9,500 英里遠的地方，距離中國僅 68 英里。」

川普說：「我的意思是，我國到底有多蠢？他們搶走我國所有晶片生意。他們超級有錢。我不認為我國跟保單有什麼兩樣。我國為什麼要這麼做？」