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鉅亨速報

盤後速報 - 亞泰金屬(6727)次交易(18)日除息2元，參考價65.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:07

亞泰金屬(6727-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為65.0元，相較今日收盤價67.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.99%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 67.00 2.0 2.99% 0.0
2023/04/27 70.7 3.9709 5.62% 0.0
2022/07/19 67.9 3.0 4.42% 0.0
2021/09/27 74.9 2.5 3.34% 0.0
2020/08/24 74.24 2.0 2.69% 0.0

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