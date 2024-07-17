盤後速報 - 亞泰金屬(6727)次交易(18)日除息2元，參考價65.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:07
亞泰金屬(6727-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為65.0元，相較今日收盤價67.00元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.99%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|67.00
|2.0
|2.99%
|0.0
|2023/04/27
|70.7
|3.9709
|5.62%
|0.0
|2022/07/19
|67.9
|3.0
|4.42%
|0.0
|2021/09/27
|74.9
|2.5
|3.34%
|0.0
|2020/08/24
|74.24
|2.0
|2.69%
|0.0
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