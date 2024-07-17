盤後速報 - 亨泰光(6747)次交易(18)日除權息6.61元，參考價154.41元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:07
亨泰光(6747-TW)次交易(18)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5.37元，股票股利1.24元，合計股利6.61元。
首日參考價為154.41元，相較今日收盤價179.00元，權息值合計為24.59元，股息殖利率3.0%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|179.00
|5.3743
|3.0%
|1.2448
|2023/04/13
|262.0
|9.095
|3.47%
|0.0
|2022/07/04
|220.0
|8.6816
|3.95%
|0.0
|2021/08/03
|264.0
|5.3743
|2.04%
|0.0
|2020/07/03
|0.0
|4.5455
|0.0%
|0.0
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