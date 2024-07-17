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鉅亨速報

盤後速報 - 亨泰光(6747)次交易(18)日除權息6.61元，參考價154.41元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:07

亨泰光(6747-TW)次交易(18)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利5.37元，股票股利1.24元，合計股利6.61元。

首日參考價為154.41元，相較今日收盤價179.00元，權息值合計為24.59元，股息殖利率3.0%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 179.00 5.3743 3.0% 1.2448
2023/04/13 262.0 9.095 3.47% 0.0
2022/07/04 220.0 8.6816 3.95% 0.0
2021/08/03 264.0 5.3743 2.04% 0.0
2020/07/03 0.0 4.5455 0.0% 0.0

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