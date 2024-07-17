盤後速報 - 力智(6719)次交易(18)日除息1.99元，參考價294.51元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:07
力智(6719-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.99元。
首日參考價為294.51元，相較今日收盤價296.50元，息值合計為1.99元，股息殖利率0.67%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|296.50
|1.99216
|0.67%
|0.0
|2023/07/04
|298.0
|9.96113
|3.34%
|0.0
|2022/08/30
|300.0
|7.495
|2.5%
|0.0
|2021/08/30
|386.0
|1.4988
|0.39%
|0.0
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