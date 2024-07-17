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鉅亨速報

盤後速報 - 力智(6719)次交易(18)日除息1.99元，參考價294.51元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:07

力智(6719-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.99元。

首日參考價為294.51元，相較今日收盤價296.50元，息值合計為1.99元，股息殖利率0.67%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 296.50 1.99216 0.67% 0.0
2023/07/04 298.0 9.96113 3.34% 0.0
2022/08/30 300.0 7.495 2.5% 0.0
2021/08/30 386.0 1.4988 0.39% 0.0

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