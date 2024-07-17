盤後速報 - 必應(6625)次交易(18)日除權息4.5元，參考價87.64元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:07
必應(6625-TW)次交易(18)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.5元，股票股利1元，合計股利4.5元。
首日參考價為87.64元，相較今日收盤價99.90元，權息值合計為12.26元，股息殖利率3.5%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|99.90
|3.5
|3.5%
|1.0
|2020/08/26
|36.85
|0.0997
|0.27%
|0.4986
|2019/08/01
|49.85
|1.5
|3.01%
|0.5
|2018/07/20
|51.0
|0.5
|0.98%
|0.5
|2017/08/18
|0.0
|0.13
|0.0%
|2.0
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