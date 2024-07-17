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鉅亨速報

盤後速報 - 必應(6625)次交易(18)日除權息4.5元，參考價87.64元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:07

必應(6625-TW)次交易(18)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.5元，股票股利1元，合計股利4.5元。

首日參考價為87.64元，相較今日收盤價99.90元，權息值合計為12.26元，股息殖利率3.5%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 99.90 3.5 3.5% 1.0
2020/08/26 36.85 0.0997 0.27% 0.4986
2019/08/01 49.85 1.5 3.01% 0.5
2018/07/20 51.0 0.5 0.98% 0.5
2017/08/18 0.0 0.13 0.0% 2.0

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