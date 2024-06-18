必應7月插旗基隆場館 下半年將積極拓展中國市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-18 17:07

文創股必應創造 (6625-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長周佑洋表示，今年將持續提升能量因應市場、尋求更多元的經營角度，下半年除了首度插旗基隆、打造全新展演空間外，也將積極拓展大陸演出市場的製作與執行。

必應 7 月將首度插旗基隆，在沙灣歷史文化園區結合傳統古蹟與藝術文創，把原本舊公車站華麗變身為三層樓高、佔地約 300 坪的全新展演空間「B’IN LIVE SPACE–KEELUNG」，提供完整且專業的演出場域。

必應說明，「B’IN LIVE SPACE–KEELUNG」以點、線、面延伸同步呈現藝文展演、文創展覽及音樂表演活力，且三樓的小型 LIVE HOUSE 可容納 250 人，未來週末也將主辦各類型音樂演出。

必應表示，近年參與的主辦業務朝向「引進更多優秀境外藝人來台演出」目標，鎖定各種量能的演出場地洽談場館運營可能性，並運用軟硬體資源整合的優勢，以及與國際接軌的硬體設備，服務更多海內外藝人及表演者演出。