盤後速報 - 久陽(5011)次交易(18)日除息1元，參考價23.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06
久陽(5011-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為23.85元，相較今日收盤價24.85元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.02%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|24.85
|1.0
|4.02%
|0.0
|2023/07/13
|26.55
|1.993
|7.51%
|0.0
|2022/07/27
|27.85
|0.35
|1.26%
|0.0
|2022/04/21
|39.4
|0.95
|2.41%
|0.0
|2019/07/17
|18.8
|1.0
|5.32%
|0.0
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