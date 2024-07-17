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鉅亨速報

盤後速報 - 久陽(5011)次交易(18)日除息1元，參考價23.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

久陽(5011-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為23.85元，相較今日收盤價24.85元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.02%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 24.85 1.0 4.02% 0.0
2023/07/13 26.55 1.993 7.51% 0.0
2022/07/27 27.85 0.35 1.26% 0.0
2022/04/21 39.4 0.95 2.41% 0.0
2019/07/17 18.8 1.0 5.32% 0.0

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