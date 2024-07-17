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鉅亨速報

盤後速報 - 光洋科(1785)次交易(18)日除息1.2元，參考價70.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:06

光洋科(1785-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

首日參考價為70.3元，相較今日收盤價71.50元，息值合計為1.2元，股息殖利率1.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 71.50 1.2001 1.68% 0.0
2023/07/19 38.2 1.5006 3.93% 0.0
2022/07/27 39.0 1.4906 3.82% 0.0
2021/08/26 47.95 1.2 2.5% 0.0
2020/08/13 41.7 1.0 2.4% 0.0

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