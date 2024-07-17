盤後速報 - 遠東新(1402)次交易(18)日除息1.35元，參考價35.95元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
遠東新(1402-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.35元。
首日參考價為35.95元，相較今日收盤價37.30元，息值合計為1.35元，股息殖利率3.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/18
|37.30
|1.35
|3.62%
|0.0
|2023/07/17
|32.3
|1.35
|4.18%
|0.0
|2022/07/28
|31.75
|1.5
|4.72%
|0.0
|2021/07/30
|31.15
|1.35
|4.33%
|0.0
|2020/07/27
|29.2
|1.5
|5.14%
|0.0
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