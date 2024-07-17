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鉅亨速報

盤後速報 - 遠東新(1402)次交易(18)日除息1.35元，參考價35.95元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

遠東新(1402-TW)次交易(18)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.35元。

首日參考價為35.95元，相較今日收盤價37.30元，息值合計為1.35元，股息殖利率3.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 37.30 1.35 3.62% 0.0
2023/07/17 32.3 1.35 4.18% 0.0
2022/07/28 31.75 1.5 4.72% 0.0
2021/07/30 31.15 1.35 4.33% 0.0
2020/07/27 29.2 1.5 5.14% 0.0

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