外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、金寶 (2312-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、中信金 (2891-TW)、鴻海 (2317-TW)、新光金 (2888-TW)、金寶 (2312-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、金寶 (2312-TW)、中信金 (2891-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、英業達 (2356-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、瑞軒 (2489-TW)、友達 (2409-TW)
5. 外資當日 (16) 賣超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、益鈞環科* (6912-TW)、玉山金 (2884-TW)、群創 (3481-TW)、遠東新 (1402-TW)
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