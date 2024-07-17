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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:50

1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、金寶 (2312-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、中信金 (2891-TW)、鴻海 (2317-TW)、新光金 (2888-TW)、金寶 (2312-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、鴻海 (2317-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、金寶 (2312-TW)、中信金 (2891-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、英業達 (2356-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、瑞軒 (2489-TW)、友達 (2409-TW)

5. 外資當日 (16) 賣超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、益鈞環科* (6912-TW)、玉山金 (2884-TW)、群創 (3481-TW)、遠東新 (1402-TW)
 

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相關行情

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鴻海213.50.23%
中信金37.50.40%
新光金11.550.87%
金寶26.751.52%
英業達56.91.43%
瑞軒25.551.19%
友達190.53%
益鈞環科*%
玉山金29.85-0.50%
群創15.20.33%
遠東新37.45-0.13%
復華台灣科技優息20.660.19%
群益台灣精選高息25.750.19%

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#波段上揚股

偏強
新光金

80.65%

勝率
偏強
英業達

54.17%

勝率
偏強
遠東新

60%

勝率

#營收獲利增加

偏強
瑞軒

85%

勝率

#營收創高股

偏強
新光金

80.65%

勝率

#偏弱機會股

中強短弱
鴻海

79.17%

勝率

#散戶進大戶拋

中強短弱
中信金

75%

勝率

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