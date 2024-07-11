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鉅亨速報

盤後速報 - 宏亞(1236)下週(7月18日)除息0.65元，預估參考價24.55元

鉅亨網新聞中心 2024-07-11 17:05

宏亞(1236-TW)下週(7月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.65元。

以今日(7月11日)收盤價25.20元計算，預估參考價為24.55元，息值合計為0.65元，股息殖利率2.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏亞(1236-TW)所屬產業為食品工業，主要業務為糖果、餅乾、巧克力之製造、加工及買賣。月餅、西點、麵包糕餅等食品之製造、加工及買賣。七七巧克力、禮坊名店。近5日股價下跌2.53%，集中市場加權指數上漲3.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/18 25.20 0.65 2.58% 0.0
2023/07/13 23.8 1.0 4.2% 0.0
2022/07/19 26.3 0.5 1.9% 0.0
2021/07/13 15.7 0.2 1.27% 0.0
2020/07/14 13.0 0.3 2.31% 0.0

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