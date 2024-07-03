盤中速報 - 達邁(3645)大漲7.37%，報45.15元
鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:36
達邁(3645-TW)03日10:36股價上漲3.1元，報45.15元，漲幅7.37%，成交2,489張。
達邁(3645-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為聚醯亞胺薄膜之製造與銷售。電子零組件製造業。
近5日股價下跌0.83%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+84 張
- 外資買賣超：+81 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-43 張
- 融券增減：-40 張
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