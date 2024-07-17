盤後速報 - 昇陽(3266)下週(7月24日)除息0.75元，預估參考價25.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05
昇陽(3266-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.75元。
以今日(7月17日)收盤價25.95元計算，預估參考價為25.2元，息值合計為0.75元，股息殖利率2.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
昇陽(3266-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。不動產買賣業。都市更新重建業。近5日股價上漲5.31%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/24
|25.95
|0.75
|2.89%
|0.0
|2023/07/26
|13.95
|0.5
|3.58%
|0.0
|2020/07/09
|13.95
|0.5
|3.58%
|0.0
|2019/08/26
|14.5
|0.5
|3.45%
|0.0
|2015/08/12
|14.55
|1.0
|6.87%
|0.0
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