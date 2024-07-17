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鉅亨速報

盤後速報 - 昇陽(3266)下週(7月24日)除息0.75元，預估參考價25.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 17:05

昇陽(3266-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.75元。

以今日(7月17日)收盤價25.95元計算，預估參考價為25.2元，息值合計為0.75元，股息殖利率2.89%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

昇陽(3266-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。不動產買賣業。都市更新重建業。近5日股價上漲5.31%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/24 25.95 0.75 2.89% 0.0
2023/07/26 13.95 0.5 3.58% 0.0
2020/07/09 13.95 0.5 3.58% 0.0
2019/08/26 14.5 0.5 3.45% 0.0
2015/08/12 14.55 1.0 6.87% 0.0

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