傳歐盟就中國電動車加稅投票有11國棄權！路透：憂與陸爆貿易戰

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:16

歐盟本月初對進口自中國的電動車加徵臨時的反補貼關稅，但最新調查顯示，歐洲內部對加徵關稅看法嚴重分歧，27 個歐盟成員國僅 12 個支持。歐盟從 7 月 4 日起對中國電動車加稅，之後將決定是否實施為期 5 年的正式關稅。

《路透社》引述消息人士報導，歐盟近日就對中國電動車加徵關稅措施進行「諮詢投票」，有 12 個歐盟成員國支持、4 個反對、11 國投了棄權票，這麼多國家棄權顯示它們意識到與中國爆發貿易戰的風險。投票以書面形式保密進行，不具約束力。

德國消息人士透露，棄權是本著與歐盟保持團結的精神，芬蘭則懷疑加徵關稅措施是否符合歐盟利益，瑞典則強調與中國對話來找出解決方案非常重要。

芬蘭駐歐盟使館的一名官員表示，芬蘭在歐盟對中國電動車徵收臨時關稅的表決中投了棄權票。

這位不願具名的官員表示，芬蘭對這一關稅仍不確定，因為它正在給市場和價值鏈帶來不確定性。「芬蘭仍存有疑慮，尤其是對歐盟的整體利益而言，因為並非所有歐洲車廠都認為加稅符合自身利益。」