日本鈴木汽車計畫在未來十年將Alto車型重量減輕15%

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 14:10

日本鈴木汽車周三 (17 日) 表示，計畫在未來十年內將其小型車 Alto 的重量減輕 15%，旨在減少車輛的能源消耗，並將這些技術成果運用到其他車型中。Alto 目前的重量為 680 公斤，該公司希望將其減輕 100 公斤。

鈴木汽車聲明表示，這次技術策略重點放在電池的能源效率和可回收性，旨在實現碳中和。

根據鈴木的評估，車輛重量減輕 200 公斤可以在製造階段減少 20% 的能源消耗，在使用階段減少 6% 的能源消耗。

負責鈴木汽車技術的高管 Tatsuya Matsushita 表示：「如果車輛很重，我們還必須加大電池和電機的尺寸，以獲得更長的續航里程和良好的性能。」

他在汽車製造商技術戰略活動上表示，較小的馬達和電池，可能會讓鈴木降低其車型的價格。

鈴木也表示，正在努力開發軟體和先進的駕駛員輔助技術，希望有助於減少該汽車製造商的主要市場印度等塞車道路上的交通擁堵。